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00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить «Гранаду»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль может возглавить испанскую «Гранаду», сообщает As.

Гранада
СпартакЧемпионат Испании: таблица и календарь
СМИ: экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить «Гранаду» | Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, команда может объявить о его назначении в ближайшее время. «Гранада» по итогам прошедшего сезона заняла последнее место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетели в Сегунду.

«Спартак» 14 апреля отправил Абаскаля в отставку. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Позднее клуб объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера клуба. Слишкович покинул московскую команду.

Абаскалю 35 лет, он работал в московском клубе с июня 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед. В сезоне-2022/23 «красно-белые» завоевали бронзовые медали чемпионата России.

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