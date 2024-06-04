СМИ: экс-тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить «Гранаду» | Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, команда может объявить о его назначении в ближайшее время. «Гранада» по итогам прошедшего сезона заняла последнее место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетели в Сегунду.

«Спартак» 14 апреля отправил Абаскаля в отставку. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович. Позднее клуб объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера клуба. Слишкович покинул московскую команду.

Абаскалю 35 лет, он работал в московском клубе с июня 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед. В сезоне-2022/23 «красно-белые» завоевали бронзовые медали чемпионата России.