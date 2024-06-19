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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гранада» объявила о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Гранада
«Гранада» объявила о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера | Источник: Чемпионат.com

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между специалистом и клубом рассчитано на один год с опцией продления ещё на 12 месяцев в случае выхода в Ла Лигу. Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского «Удинезе».

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

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