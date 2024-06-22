«Славия» обыграла «Нафтан» на футбольном чемпионате Беларуси

В первой из них футболисты мозырской «Славии» победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й компенсированной минуте второго тайма забил капитан гостей Павел Чикида, реализовавший пенальти. До этого мозыряне не выигрывали шесть туров подряд.



Вчера футболисты «Сморгони» у себя дома разгромили гостей из «Слуцка» — 4:1, а солигорский «Шахтер» переиграл на выезде «Гомель» со счетом 2:1.



Завтра состоятся еще три матча. В центральном поединке этого тура действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» 23 июня примут на своем поле обладателя серебряных медалей гродненский «Неман». Лидер нынешнего первенства «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с «Ислочью», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Витебском».



Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, в активе которого 9 забитых мячей.