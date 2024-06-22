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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:49 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» обыграла «Нафтан» на футбольном чемпионате Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси проходят очередные встречи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
НафтанЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Славия"

В первой из них футболисты мозырской «Славии» победили в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й компенсированной минуте второго тайма забил капитан гостей Павел Чикида, реализовавший пенальти. До этого мозыряне не выигрывали шесть туров подряд.

Вчера футболисты «Сморгони» у себя дома разгромили гостей из «Слуцка» — 4:1, а солигорский «Шахтер» переиграл на выезде «Гомель» со счетом 2:1.

Завтра состоятся еще три матча. В центральном поединке этого тура действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» 23 июня примут на своем поле обладателя серебряных медалей гродненский «Неман». Лидер нынешнего первенства «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с «Ислочью», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Витебском».

Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, в активе которого 9 забитых мячей.

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