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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» объявил об уходе своего вратаря

Английский «Ливерпуль» в социальных сетях объявил об уходе голкипера Адриана.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Ливерпуль» объявил об уходе своего вратаря | Источник: Getty Images

«Адриан покидает “Ливерпуль”. За пять лет пребывания на “Энфилде” он внёс ценный вклад в успехи клуба. Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает “красных” с наилучшими пожеланиями от всего клуба. Спасибо тебе за всё», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Адриан в прошлом сезоне не сыграл ни одного матча за клуб. Всего за «красных» Андриан провёл 26 игр, в которых пропустил 36 мячей и семь раз оставлял свои ворота «сухими». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место, набрав 82 очка за 38 матчей. Турнир выиграл «Манчестер Сити».

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