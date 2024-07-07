«Ливерпуль» объявил об уходе своего вратаря

«Адриан покидает “Ливерпуль”. За пять лет пребывания на “Энфилде” он внёс ценный вклад в успехи клуба. Будучи важной персоной как среди товарищей по команде, так и среди персонала, Адриан покидает “красных” с наилучшими пожеланиями от всего клуба. Спасибо тебе за всё», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.