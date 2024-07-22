Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить «Хаддерсфилд»

33-летний российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой в этой встрече и отметился результативной передачей — на 11-й минуте он отдал пас на Лео Бенгтссона.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В минувшем сезоне россиянин провел за команду из Лимасола 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.