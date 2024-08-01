Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро выбыл из строя на три месяца
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новичок клуба «Манчестер Юнайтед» французский футболист Лени Йоро выбыл из строя на срок до трех месяцев из-за травмы, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новичок клуба «Манчестер Юнайтед» французский футболист Лени Йоро выбыл из строя на срок до трех месяцев из-за травмы, сообщает Sky Sports.
Йоро получил повреждение в товарищеском матче против лондонского «Арсенала», который прошел 27 июля в Лос-Анджелесе и завершился победой «канониров» со счетом 2:1. У Йоро диагностирована травма стопы, он был замечен с костылями и ортезом на левой ноге. Сроки восстановления 18-летнего защитника оцениваются в три месяца.
Также на длительный срок выбыл датский нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд, у него растяжение подколенного сухожилия. Датчанин пропустит до полутора месяцев.
Йоро перешел в «МЮ» из французского «Лилля» 18 июля. За его трансфер манкунианцы заплатили компенсацию в 62 миллиона евро. Сам защитник подписал с «красными дьяволами» контракт сроком до июня 2029 года с возможностью продления еще на сезон.