Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро выбыл из строя на три месяца

Йоро получил повреждение в товарищеском матче против лондонского «Арсенала», который прошел 27 июля в Лос-Анджелесе и завершился победой «канониров» со счетом 2:1. У Йоро диагностирована травма стопы, он был замечен с костылями и ортезом на левой ноге. Сроки восстановления 18-летнего защитника оцениваются в три месяца.

Также на длительный срок выбыл датский нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд, у него растяжение подколенного сухожилия. Датчанин пропустит до полутора месяцев.