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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро выбыл из строя на три месяца

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новичок клуба «Манчестер Юнайтед» французский футболист Лени Йоро выбыл из строя на срок до трех месяцев из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Йоро получил повреждение в товарищеском матче против лондонского «Арсенала», который прошел 27 июля в Лос-Анджелесе и завершился победой «канониров» со счетом 2:1. У Йоро диагностирована травма стопы, он был замечен с костылями и ортезом на левой ноге. Сроки восстановления 18-летнего защитника оцениваются в три месяца.

Также на длительный срок выбыл датский нападающий «МЮ» Расмус Хойлунд, у него растяжение подколенного сухожилия. Датчанин пропустит до полутора месяцев.

Йоро перешел в «МЮ» из французского «Лилля» 18 июля. За его трансфер манкунианцы заплатили компенсацию в 62 миллиона евро. Сам защитник подписал с «красными дьяволами» контракт сроком до июня 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

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