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Гомель
Слуцк
2.08
Витебск
Шахтер С
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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили гомельчан в чемпионате Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги проходят очередные встречи 16-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
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В первой из них футболисты «Слуцка» победили в гостях «Гомель» со счетом 2:1. Для слуцкой команды это третья виктория подряд в матчах национального первенства.

Еще две игры состоятся 4 августа: «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск). Матчи «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) и «Сморгонь» — «Динамо» (Минск) перенесены на более поздний срок.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Витебск» — 25.

Бомбардирскую гонку возглавляют брестский динамовец Егор Корцов и Джуниор Эффаге из «Гомеля», забившие по 10 мячей.

Гомель
1:2
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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