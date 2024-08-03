Футболисты «Слуцка» победили гомельчан в чемпионате Беларуси

В первой из них футболисты «Слуцка» победили в гостях «Гомель» со счетом 2:1. Для слуцкой команды это третья виктория подряд в матчах национального первенства.



Еще две игры состоятся 4 августа: «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск). Матчи «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно) и «Сморгонь» — «Динамо» (Минск) перенесены на более поздний срок.



Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 35 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 35, «Неман» — 33, «Витебск» — 25.