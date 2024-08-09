Футболисты «Витебска» вырвали победу у «Славии» на старте 17-го тура чемпионата Беларуси

Сегодня, играя в Мозыре с местной «Славией», витебчане выиграли со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а в самом конце второй половины встречи полузащитник гостей Евгений Краснов с пенальти забил победный гол. После этой виктории «Витебск» поднялся на четвертое место в турнирной таблице.



Три поединка состоятся 10 августа — БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» новополоцкий «Нафтан», футболисты «Сморгони» у себя дома сыграют с брестским «Динамо», а в Солигорске «Шахтер» будет соперничать с «Ислочью» из Минского района. Еще три встречи пройдут 11 августа. Лидер первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Слуцка», идущий третьим гродненский «Неман» примет на своей арене «Гомель», а дзержинский «Арсенал» сыграет в Борисове с «Днепром». Матч «Динамо» (Минск) — «Минск» перенесен на более поздний срок.



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 36 очков (16 матчей), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Неман» — 33 (15), «Витебск» — 28 (17), «Славия» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (15).