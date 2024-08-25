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Мадридский «Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 2-го тура испанской Примеры

Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Вальядолид».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Мадридцы победили со счётом 3:0.

На 50-й минуте счёт открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Браим Диас на 88-й минуте удвоил преимущество хозяев. В компенсированное время Эндрик довёл дело до разгрома.

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» со счётом 1:1. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» стал чемпионом страны. Команда набрала 95 очков за 38 матчей. «Вальядолид» занял второе место в Сегунде.

Реал
3:0
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 2
25.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Пауло Пессолано
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Родригу)
50′
Браим Диас
(Эдер Милитау)
88′
Эндрик
(Браим Диас)
90+6′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Эдер Милитау
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
15
Арда Гюлер
52′
69′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
85′
19
Дани Себальос
9
Килиан Мбаппе
86′
16
Эндрик
11
Родригу
69′
21
Браим Диас
Вальядолид
13
Карл Хейн
2
Луис Перес
15
Эрай Джемерт
22
Лукас Роза
6
Энцо Бойомо
10
Иван Санчес
8
Энрике Перес
85′
19
Амат Ндиай
20
Станко Юрич
71′
12
Марио Мартин
4
Виктор Месегер
59′
21
Селим Амалла
9
Маркос Андре
28′
71′
7
Мамаду Силла
18
Дарвин Мачис
58′
11
Рауль Моро
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
9
Фолы
15
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти