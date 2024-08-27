«Челси» подписал девятого по счету вратаря

19-летний голкипер подписал с лондонским клубом восьмилетний контракт, рассчитанный до лета 2032 года. «Генк» получит за своего воспитанника 20 млн евро. Ближайший сезон Пендерс на правах аренды проведет в родном клубе.
Пендерс стал девятым по счету вратарем в составе «Челси». В июле лондонцы за 24,5 млн евро приобрели у «Вильярреала» голкипера молодежной сборной Дании Филиппа Йоргенсена. Также этим летом из аренды в «Реал» вернулся испанец Кепа Арисабалага, который пока не внесен клубом в заявку на этот сезон.
На данный момент в официальной заявке «Челси» находятся пять вратарей: испанец Роберт Санчес, датчанин Филип Йоргенсен, англичанин Маркус Беттинелли, серб Джордже Петрович и финн Лукас Бергстрем. Еще два вратаря, Габриэль Слонина и Эдди Бич, были отданы в аренду в «Барнсли» и «Кроули Таун» соответственно.
Пендерс дебютировал за «Генк» в июле этого года и стал третьим самым молодым вратарем в истории чемпионата Бельгии. Всего на его счету два матча на взрослом уровне, в которых он пропустил три мяча и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Пендерса 11 матчей за юношеские сборные Бельгии разных возрастов.