«Челси» подписал девятого по счету вратаря

Пендерс дебютировал за «Генк» в июле этого года и стал третьим самым молодым вратарем в истории чемпионата Бельгии. Всего на его счету два матча на взрослом уровне, в которых он пропустил три мяча и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Пендерса 11 матчей за юношеские сборные Бельгии разных возрастов.