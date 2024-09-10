Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом в истории

Нападающий сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси признался, что считает бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» и сборной США Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.

Источник: Sport24

"Мне кажется, что в том, что касается спорта, Майкл Джордан — величайший.

Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси SPORF.