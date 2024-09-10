Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом в истории

"Мне кажется, что в том, что касается спорта, Майкл Джордан — величайший.
Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси SPORF.
Нападающий сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси признался, что считает бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» и сборной США Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории.
"Мне кажется, что в том, что касается спорта, Майкл Джордан — величайший.
Посмотрев сериал «Последний танец», я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси SPORF.