Экс-игрок «Ливерпуля» перейдет в клуб четвертой лиги Франции, пишут СМИ

В понедельник владелец клуба Жерар Лопес сообщил Sud Ouest, что «Бордо» объявит на этой неделе о переходе игроков, которые по уровню «явно выше второй лиги». В настоящий момент Кэрролл выступает во второй французской лиге за «Амьен». Его переходу в этот клуб в сентябре 2023 года способствовал Джон Уильямс, который, по информации L'Equipe, займет место в руководстве «Бордо» и может вновь убедить Кэрролла сменить клуб.