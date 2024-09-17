Экс-игрок «Ливерпуля» перейдет в клуб четвертой лиги Франции, пишут СМИ

В июле «Бордо» принял решение отказаться от профессионального статуса, не дожидаясь слушания в суде по коммерческим вопросам, который должен был объявить либо о ликвидации клуба, либо о передаче управления. В августе было принято решение, что «Бордо» продолжит соревноваться в четвертом по силе дивизионе страны.
В понедельник владелец клуба Жерар Лопес сообщил Sud Ouest, что «Бордо» объявит на этой неделе о переходе игроков, которые по уровню «явно выше второй лиги». В настоящий момент Кэрролл выступает во второй французской лиге за «Амьен». Его переходу в этот клуб в сентябре 2023 года способствовал Джон Уильямс, который, по информации L'Equipe, займет место в руководстве «Бордо» и может вновь убедить Кэрролла сменить клуб.
Кэрроллу 35 лет. Он провел девять матчей за сборную Англии, забил два гола и выступил на Евро-2012. Прежде Кэрролл выступал за английские «Ньюкасл», «Престон», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Рединг» и «Вест Бромвич». В составе «Ливерпуля» Кэрролл стал обладателем Кубка английской лиги.