«Торино» вырвал победу у «Вероны» в матче 5-го тура Серии А

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия. Затем спустя две минуты один мяч отыграл полузащитник «Вероны» Григорис Кастанос. На 21-й минуте произошло удаление игрока «Вероны» Павла Давидовича. На 33-й минуте вывел гостей вперёд форвард Дуван Сапата. Затем отметился забитым голом на 79-й минуте Че Адамс. Второй мяч у гостей на 90+3-й минуте отыграл Даниэль Москера.