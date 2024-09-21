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«Торино» вырвал победу у «Вероны» в матче 5-го тура Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Торино».

Источник: Alessandro Sabattini/Getty Images

Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. «Торино» одержал победу в матче со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия. Затем спустя две минуты один мяч отыграл полузащитник «Вероны» Григорис Кастанос. На 21-й минуте произошло удаление игрока «Вероны» Павла Давидовича. На 33-й минуте вывел гостей вперёд форвард Дуван Сапата. Затем отметился забитым голом на 79-й минуте Че Адамс. Второй мяч у гостей на 90+3-й минуте отыграл Даниэль Москера.

Ранее завершился ещё один матч 5-го тура Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Эмполи». Итоговый результат 0:2.

После данных матчей 5-го тура чемпионата Италии «Торино» занимает первое место (11 очков), «Верона» располагается на девятой строчке (шесть очков), «Кальяри» находится на предпоследнем, 19-м месте (два очка), а «Эмполи» размещается на четвёртой строчке (девять очков).

Верона
2:3
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Италия, Тур 5
20.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Паоло Ваноли
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Верона
Торино
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