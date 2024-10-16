В «МЮ» ополчились на Фергюсона! Великого тренера сняли с зарплаты и запретили приходить в раздевалку

«Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент “Манчестер Юнайтед” из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба. Дисбаланс в команде и управлении, непонятные действия в руководстве клуба. Никак не могут уволить главного тренера, который уже достал всех — не только болельщиков, но и всю команду. Будем надеяться, что черная полоса скоро закончится», — сказал Погребняк «СЭ».