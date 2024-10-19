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«Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Фулхэм» дома уступил «Астон Вилле» в матче 8-го тура Английской премьер-лиги.

Источник: Catherine Ivill/Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей голами отметились Морган Роджерс (9-я минута) и Олли Уоткинс (60-я минута). У проигравших отличился Рауль Хименес (5-я минута), мяч в свои ворота отправил Исса Диоп (69-я минута).

Команды заканчивали матч вдесятером после удалений игрока «Фулхэма» Йоакима Андерсена на 64-й минуте и защитника «Астон Виллы» Джейдена Филоджин-Байдейса на 90-й.

В следующем туре «Фулхэм» 26-го октября в гостях встретится с «Эвертоном», а «Астон Вилла» в этот же день сыграет с «Борнмутом».

Фулхэм
1:3
Первый тайм: 1:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 8
19.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage
Главные тренеры
Марку Силва
Унаи Эмери
Голы
Фулхэм
Рауль Хименес
(Бернд Лено)
5′
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Джейкоб Рэмси)
9′
Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
59′
Исса Диоп
69′
Нереализованные пенальти
Фулхэм
Андреас Перейра
27′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
3
Келвин Басси
57′
5
Йоахим Андерсен
64′
33
Энтони Робинсон
71′
7
Рауль Хименес
17
Алекс Ивоби
16
Сандер Берге
80′
10
Том Кэрни
18
Андреас Перейра
68′
31
Исса Диоп
90+8′
32
Эмил Смит-Роу
65′
80′
8
Харри Уилсон
11
Адама I Траоре
68′
19
Рис Нелсон
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
3
Диегу Карлос
12
Люка Динь
83′
14
Пау Торрес
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
75′
6
Росс Баркли
41
Джейкоб Рэмси
83′
7
Джон Макгинн
11
Олли Уоткинс
75′
9
Джон Дуран
27
Морган Роджерс
70′
83′
10
Эмилиано Буэндия
31
Леон Бэйли
33′
61′
19
Джейден Филоджин-Байдейс
88′
90+3′
Статистика
4
Желтые карточки
5
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
11
8
Фолы
11
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фулхэм
Астон Вилла
Чемпионат Англии: таблица и календарь