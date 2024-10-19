«Фулхэм» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей голами отметились Морган Роджерс (9-я минута) и Олли Уоткинс (60-я минута). У проигравших отличился Рауль Хименес (5-я минута), мяч в свои ворота отправил Исса Диоп (69-я минута).
Команды заканчивали матч вдесятером после удалений игрока «Фулхэма» Йоакима Андерсена на 64-й минуте и защитника «Астон Виллы» Джейдена Филоджин-Байдейса на 90-й.
В следующем туре «Фулхэм» 26-го октября в гостях встретится с «Эвертоном», а «Астон Вилла» в этот же день сыграет с «Борнмутом».