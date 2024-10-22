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«Из-за них я верила в любовь»: Томас Мюллер и Лиза шокировали фанатов расставанием: фото когда-то счастливой пары

Судя по всему, самый титулованный немецкий футболист «Баварии» Томас Мюллер и его супруга Лиза разошлись окончательно.

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Первые предположения о том, что у Томаса и Лизы проблемы в отношениях, появились еще в мае этого года, после того как девушка отписалась от футболиста в соцсетях. Более того, она удалила свое фото профиля и все совместные фотографии с Мюллером. А сегодня стало известно, что и Томас больше не является подписчиком Лизы. Однако он еще не очистил свои соцсети от совместных снимков, из-за чего можно предположить, что инициатор разрыва не он.

Фанаты были шокированы тем, что пара рассталась после стольких лет совместной жизни: «15 лет брака… Почему люди не могут оставаться в браке сейчас?», «Из-за них я верила в любовь», «Как и его друг Нойер, я думаю, что он женится на молодой девушке и заведет детей в ближайшее время».

Томас и Лиза были вместе более 17 лет, а в декабре этого года должны были отметить 15-ю годовщину брака.

В нашей галерее предлагаем посмотреть совместные фото когда-то счастливой пары, пока и они не исчезли навсегда.