«Из-за них я верила в любовь»: Томас Мюллер и Лиза шокировали фанатов расставанием: фото когда-то счастливой пары

Первые предположения о том, что у Томаса и Лизы проблемы в отношениях, появились еще в мае этого года, после того как девушка отписалась от футболиста в соцсетях. Более того, она удалила свое фото профиля и все совместные фотографии с Мюллером. А сегодня стало известно, что и Томас больше не является подписчиком Лизы. Однако он еще не очистил свои соцсети от совместных снимков, из-за чего можно предположить, что инициатор разрыва не он.