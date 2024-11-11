Хет-трик Кина принес «Фиорентине» победу над «Вероной» и место в топ-3 Серии А. У де Хеа ассист

В одном из них «Рома» принимала на своем поле «Болонью» и уступила со счетом 2:3. В составе римлян дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, которому в эпизоде со вторым голом ассистировал Элдор Шомуродов. Гости ответили на это мячами Сантьяго Кастро, Риккардо Орсолини и Йеспера Карлссона.
В другой встрече «Фиорентина» дома обыграла «Верону» со счетом 3:1. Хет-трик у «фиалок» оформил Мойзе Кин, а в эпизоде с третьим голом ему ассистировал вратарь Давид де Хеа. Гол «Вероны» на счету Суата Сердара.
«Фиорентина» благодаря победе поднялась на промежуточное второе место в таблице Серии А.