Хет-трик Кина принес «Фиорентине» победу над «Вероной» и место в топ-3 Серии А. У де Хеа ассист

В одном из них «Рома» принимала на своем поле «Болонью» и уступила со счетом 2:3. В составе римлян дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, которому в эпизоде со вторым голом ассистировал Элдор Шомуродов. Гости ответили на это мячами Сантьяго Кастро, Риккардо Орсолини и Йеспера Карлссона.