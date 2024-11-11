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Хет-трик Кина принес «Фиорентине» победу над «Вероной» и место в топ-3 Серии А. У де Хеа ассист

Завершились два матча 12-го тура Серии А.

Источник: Getty Images

В одном из них «Рома» принимала на своем поле «Болонью» и уступила со счетом 2:3. В составе римлян дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, которому в эпизоде со вторым голом ассистировал Элдор Шомуродов. Гости ответили на это мячами Сантьяго Кастро, Риккардо Орсолини и Йеспера Карлссона.

В другой встрече «Фиорентина» дома обыграла «Верону» со счетом 3:1. Хет-трик у «фиалок» оформил Мойзе Кин, а в эпизоде с третьим голом ему ассистировал вратарь Давид де Хеа. Гол «Вероны» на счету Суата Сердара.

«Фиорентина» благодаря победе поднялась на промежуточное второе место в таблице Серии А.

Фиорентина
3:1
Первый тайм: 1:1
Верона
Футбол, Италия, Тур 12
10.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Паоло Дзанетти
Голы
Фиорентина
Мойзе Кин
(Лукас Бельтран)
4′
Мойзе Кин
(Ясин Адли)
59′
Мойзе Кин
(Давид де Хеа)
90+2′
Верона
Суат Сердар
18′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
21
Робин Гозенс
20
Мойзе Кин
90+3′
4
Эдоардо Бове
87′
38
Роландо Мандрагора
23
Андреа Кольпани
83′
33
Майкл Кайоде
29
Ясин Адли
77′
24
Амир Ричардсон
7
Риккардо Соттиль
83′
65
Фабиано Паризи
9
Лукас Бельтран
77′
99
Кристиан Куаме
Верона
1
Лоренцо Монтипо
23
Джанджакомо Маньяни
42
Диего Коппола
35′
18
Абду Арруи
33
Ондрей Дуда
38
Джексон Чачуа
12
Домагой Брадарич
81′
4
Флавиус Данилюк
8
Дарко Лазович
74′
9
Амин Сарр
25
Суат Сердар
54′
75′
20
Григорис Кастанос
31
Томаш Суслов
66′
6
Реда Белаян
11
Каспер Тенгстедт
66′
35
Даниэль Москера
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
1
Фолы
19
6
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
Верона
Чемпионат Италии: таблица и календарь