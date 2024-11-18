Американцы уничтожают клубы из Европы ради своих интересов. В этом им помогал русский миллиардер

Но такие махинации мелочь по сравнению с теми суммами, которые «777» вкладывала в футбол. Покупка «Эвертона» делилась на два этапа. Сначала американцы вкладывают 382 миллиона долларов и покрывают долги клуба, затем доплачивают еще 218 миллионов и получают 94 процента акций. Вот только обещанные деньги пришли в «Эвертон» с огромным запозданием. Лига санкционировала проверку и оказалось, что «777» находится под следствием. Компания обманывала своих кредиторов с залогами, выдавая чужие деньги за свои. В этот раз не прокатило: в «777» не смогли найти легальный способ занять у кого-то и покупка сорвалась. В это время на компанию жаловались болельщики уже приобретенных клубов. Вандер обещал золотые горы, но пока не расплатился даже со старыми долгами.