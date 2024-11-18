Американцы уничтожают клубы из Европы ради своих интересов. В этом им помогал русский миллиардер

В 2015 году Джош Вандер и Стив Паско основали инвестиционную компанию «777». Они инвестировали во все, что могло приносить деньги — от авиации до спорта. Сегодня у компании открыты представительства в 24 странах. Два американца вместе построили успешный инвестиционный проект.
Тогда компания неожиданно заинтересовалась футболом. В 2018 году Вандер и Паско купили семь процентов акций «Севильи», но сразу же нарвались на «гражданскую войну» внутри руководства. С поста президента ушел Хосе Кастро — это открыло американцам дорогу в клуб. Сперва место Кастро занял Хосе Мария дель Нидо Карраско и едва не указал «777» на дверь. Но тогда американцы переметнулись на сторону нового президента и увеличили свою долю до десяти процентов.
Начало футбольной истории оказалось тяжелым, но американцы не остановились. Вандер, отвечавший за развитие футбольной империи, вкладывался даже в прогоревшие проекты. Например, купил бразильский «Васко Да Гама». На момент сделки клуб с трудом вернулся из второго дивизиона и тонул в долгах. Президент «Васко Да Гама» доверился «777» и получили гарантию на вложение более 137 миллионов долларов. Американцы сразу внесли 15 миллионов долларов из обещанной суммы и получали 70 процентов акций клуба. Но «Васко Да Гама» не получил и половины обещанного.
За несколько лет компания «777» приобрела долю в «Дженоа», «Ред Стар» (бывший клуб Бубнова, Черенкова и Родионов теперь в Лиге 2), «Герте» и за бесценок выкупила «Мельбурн Виктори». Американцы использовали любые способы, чтобы обходить ограничения, и приобретали все, что плохо лежало. Но у ФИФА к «777» никаких претензий не было, все сделки были законны.
Вандер строил мировую футбольную империю. Не хватало только клуба АПЛ. Тогда «777» пришла с заманчивым предложением к владельцу «Эвертона» Форхаду Машири: они платят 600 миллионов долларов и получают контрольный пакет акций.
Все шло хорошо, пока проверка активов «777» не вскрыла некоторые несостыковки. Оказалось, что Вандер и Паско годами обманывали мир.
Еще раз внимательно посмотрим на основателей «777». Например, Джош Вандер — выпускник университета Флориды. В молодости пойман с 31 граммом кокаина, но по чудесной случайности избежал тюрьмы. Дальше крупные проигрыши в казино, несколько обвинений в нечестной конкуренции и взлет с «777». Ничего не напоминает? Путь Джоша очень походит на историю Джордана Бэлфорта из «Волка с Уолл-стрит»: молодой финансист становится миллионером.
Вандер и Паско часто промышляли сомнительными сделками. Например, «777» приобрела авиакомпании Flair и Bonza. Также «777» покупала подержанные «Боинги», а потом сдавали по завышенной цене в лизинг своим же компаниям. Каждый самолет приносил 10 миллионов долларов чистой прибыли. На авиакомпании несколько раз жаловались: Banza обвиняли в продаже стоячих мест на рейсы и поддержке наркотрафика.
Но такие махинации мелочь по сравнению с теми суммами, которые «777» вкладывала в футбол. Покупка «Эвертона» делилась на два этапа. Сначала американцы вкладывают 382 миллиона долларов и покрывают долги клуба, затем доплачивают еще 218 миллионов и получают 94 процента акций. Вот только обещанные деньги пришли в «Эвертон» с огромным запозданием. Лига санкционировала проверку и оказалось, что «777» находится под следствием. Компания обманывала своих кредиторов с залогами, выдавая чужие деньги за свои. В этот раз не прокатило: в «777» не смогли найти легальный способ занять у кого-то и покупка сорвалась. В это время на компанию жаловались болельщики уже приобретенных клубов. Вандер обещал золотые горы, но пока не расплатился даже со старыми долгами.
Большинство футбольных сделок «777» проходили с участием российского миллиардера Олега Бойко. Его состояние составляет не меньше миллиарда долларов, а Канада, Украина и США ввели против него персональные санкции. «777» получила деньги на покупку «Дженоа» и «Севильи» от Nakula Management Limited, принадлежащей Бойко.
Часть денег для «Эвертона» должна была поступить тоже из одной из подконтрольных россиянину компаний. Но Вандер слишком долго медлил и попал под суд. Главные теневые спонсоры вышли из игры после неудачи с «Эвертоном», оставив Вандера с многомиллионными долгами и убыточными клубами на балансе.
Несостоявшийся «Волк с Гудисон-роуд» до последнего цеплялся за возможность купить «Эвертон». Но в 2024 году Вандеру стало не до футбола. Его империя трещала по швам, а он сам терял контроль над клубами по всему миру. На компанию посыпались обвинения от кредиторов. В октябре «777» признала себя банкротами и выставили на продажу все свои доли в клубах.
Сейчас сложно описать всю катастрофичность этого решения. Первыми эффект на себе ощутили болельщики «Стандарда». С новыми владельцами и гарантиями бельгийский клуб получил надежду закрыть долги и вернуться на первые позиции в чемпионате. Теперь деньги до Льежа не доедут.
Здесь Вандера логично сравнить с другим героем Леонардо Ди Каприо — Джеем Гэтсби. Тот так же появился из ниоткуда и сразу с огромными суммами. Благородный и эксцентричный молодой человек помогает футбольным клубам по всему миру. На первый взгляд очень романтично. Но как и Гэтсби Вандер оказался лишь ширмой для отмыва денег и махинаций крупных игроков. Сейчас его империя идет на дно, а главный кредитор, инвестиционная компания A-Cap очень удачно скупает все бывшие активы.
Доли в клубах скорее всего выкупит тоже A-Cap. За бесценок американцы сохранят свою футбольную империю. Пока суд разбирается с «777», в A-Cap заметут все следы. В проигрыше пока остаются только клубы и сам Джош Вандер.
Алексей Прохоров