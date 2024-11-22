Футболистки «Минска» догнали «Динамо-БГУФК» и сыграют в «золотом» матче

Сегодня в домашнем поединке 30-го тура женского первенства подопечным Андрея Пышника нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул, и они добились ее — 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте игры забила Мирослава Зубко. Это первое поражение динамовской дружины в матчах нынешнего турнира. До этого команда Юрия Малеева одержала 27 викторий и дважды сыграла вничью. В этом сезоне «Динамо-БГУФК» в пятый раз стало обладателем Кубка Беларуси, а вот в поединке за первый трофей сезона — Суперкубок — уступили «Минску».



После сегодняшнего матча команды набрали по 83 очка и вскоре встретятся в «золотом» поединке за чемпионский титул.



Обладательницами бронзовых наград стали спортсменки столичной «Зоркi-БДУ». Ее полузащитница Екатерина Фролова возглавила список лучших бомбардиров, забив 41 гол.



В начале следующей недели лучшие футболистки Беларуси соберутся в тренировочном лагере национальной сборной и будут готовиться к товарищеским матчам с командой Узбекистана, которые состоятся в Ташкенте 30 ноября и 3 декабря.