Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над последней командой АПЛ

На 30-й минуте Доминик Собослаи вывел красных вперед. В концовке первого тайма «святые» получили право на пенальти: удар Адама Армстронга отразил Куивин Келлехер, но Армстронг был первым на добивании. На 56-й минуте у хозяев поля отличился Матеуш Фернандеш. Гости сравняли счет на 65-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Салаха, а на 83-й минуте египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.
Лидирующий в таблице АПЛ «Ливерпуль» благодаря победе над последней командой чемпионата увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и теперь опережает действующего чемпиона на 8 очков.