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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над последней командой АПЛ

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал непростую победу над «Саутгемптоном». Встреча на стадионе в Саутгемптоне завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Арне Слота.

Источник: Getty Images

На 30-й минуте Доминик Собослаи вывел красных вперед. В концовке первого тайма «святые» получили право на пенальти: удар Адама Армстронга отразил Куивин Келлехер, но Армстронг был первым на добивании. На 56-й минуте у хозяев поля отличился Матеуш Фернандеш. Гости сравняли счет на 65-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Салаха, а на 83-й минуте египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.

Лидирующий в таблице АПЛ «Ливерпуль» благодаря победе над последней командой чемпионата увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и теперь опережает действующего чемпиона на 8 очков.

Саутгемптон
2:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 12
24.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
St Mary's Stadium
Главные тренеры
Рассел Мартин
Арне Слот
Голы
Саутгемптон
Адам Армстронг
42′
Матеуш Фернандеш
56′
Ливерпуль
Доминик Собослаи
30′
Мохамед Салах
65′
Мохамед Салах
83′
Нереализованные пенальти
Саутгемптон
Адам Армстронг
42′
Составы команд
Саутгемптон
1
Алекс Маккарти
2
Кайл Уокер-Питерс
5
Джек Стивенс
90′
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
4
Флинн Даунс
18
Матеуш Фернандеш
33
Тайлер Диблинг
10
Адам Лаллана
23′
37′
7
Джо Арибо
9
Адам Армстронг
73′
77′
16
Юкинари Сугавара
24
Райан Фрэйзер
77′
19
Кэмерон Арчер
32
Пол Онуачу
52′
26
Лесли Угочукву
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
16′
26
Эндрю Робертсон
84
Конор Брэдли
13′
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
84′
17
Кертис Джонс
62′
10
Алексис Макаллистер
9
Дарвин Нуньес
90′
3
Ватару Эндо
18
Коди Гакпо
49′
62′
7
Луис Диас
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
27
5
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
10
11
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Саутгемптон
Чемпионат Англии: таблица и календарь