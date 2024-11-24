Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над последней командой АПЛ

На 30-й минуте Доминик Собослаи вывел красных вперед. В концовке первого тайма «святые» получили право на пенальти: удар Адама Армстронга отразил Куивин Келлехер, но Армстронг был первым на добивании. На 56-й минуте у хозяев поля отличился Матеуш Фернандеш. Гости сравняли счет на 65-й минуте благодаря точному удару Мохамеда Салаха, а на 83-й минуте египтянин оформил дубль, реализовав пенальти.