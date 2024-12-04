«Байер» обыграл «Баварию» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии по футболу

«Байер» является действующим обладателем Кубка Германии, в прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо обыграли в финале «Кайзерслаутерн» (1:0) и завоевали трофей во второй раз в истории. Рекорд по числу побед в Кубке Германии принадлежит «Баварии», мюнхенский клуб выигрывал турнир 20 раз.