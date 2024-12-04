«Байер» обыграл «Баварию» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии по футболу

Гол забил Нейтан Телла (69-я минута).
На 17-й минуте прямую красную карточку получил вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер. Голкипер нарушил правила за пределами штрафной, сфолив на защитнике «Байера» Джереми Фримпонге. 38-летний Нойер, выступающий за «Баварию» с 2011 года, получил красную карточку впервые в карьере.
«Байер» является действующим обладателем Кубка Германии, в прошлом сезоне подопечные Хаби Алонсо обыграли в финале «Кайзерслаутерн» (1:0) и завоевали трофей во второй раз в истории. Рекорд по числу побед в Кубке Германии принадлежит «Баварии», мюнхенский клуб выигрывал турнир 20 раз.
Соперник «Байера» по четвертьфиналу станет известен позднее. Ранее в ⅛ финала «Арминия» дома со счетом 3:1 обыграла «Фрайбург», «Штутгарт» на выезде разгромил «Ян Регенсбург» (3:0).