«Нафтан» обыграл «Ниву» в первом переходном матче футбольного чемпионата Беларуси

Встреча на поле брестского стадиона «Юность» прошла с преимуществом новополочан, которые выиграли со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Новополоцке 7 декабря.



В этом сезоне «Нафтан» занял 14-е место среди 16 команды высшей лиги, а «Нива» финишировала на третьей позиции во втором дивизионе национального первенства. Прямые путевки в элитный дивизион чемпионата Беларуси завоевали две лучшие команды первой лиги — «Молодечно» и витебский «Макслайн», которые заменят могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер».