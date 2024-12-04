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«Нафтан» обыграл «Ниву» в первом переходном матче футбольного чемпионата Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» победили «Ниву» из Долбизно в первом матче за право играть в следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Встреча на поле брестского стадиона «Юность» прошла с преимуществом новополочан, которые выиграли со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Новополоцке 7 декабря.

В этом сезоне «Нафтан» занял 14-е место среди 16 команды высшей лиги, а «Нива» финишировала на третьей позиции во втором дивизионе национального первенства. Прямые путевки в элитный дивизион чемпионата Беларуси завоевали две лучшие команды первой лиги — «Молодечно» и витебский «Макслайн», которые заменят могилевский «Днепр» и солигорский «Шахтер».

Чемпионом страны второй раз подряд стало минское «Динамо», серебро у гродненского «Немана», бронзу завоевали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа».