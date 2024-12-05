Ого, Черышев оформил хет-трик в Кубке Греции! Это первые голы Дениса за полтора года

Для Черышева эти три гола — действительно важный момент. В последний раз он отличался 23 апреля 2023 года — примерно полтора года назад огорчил «Тернану» в 34-м туре серии Б, когда выступал за «Венецию». После этого он практически целиком пропустил сезон-2023/24, хотя не имел серьезных проблем со здоровьем: отбегал лишь 177 минут во всех турнирах, а «Венеция» без его помощи вышла в серию А.