Умерла легендарная сотрудница «МЮ». Она работала в клубе более 55 лет и дружила с Басби, Бестом, Чарльтоном

Женщина, работавшая в манкунианском коллективе более 55 лет, умерла в возрасте 85 лет. Как отметили в «Манчестер Юнайтед», Фиппс за все эти годы работала на разных должностях, но ее вклад выходит за рамки какой-либо конкретной должности.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» отметила, что Кэт Фиппс дружила с легендарным сэром Мэттом Басби, Джимми Мерфи и звездным составом «Юнайтед», проводя бесчисленные часы с обладателями «Золотого мяча» Джорджем Бестом, Бобби Чарльтоном и Денисом Лоу, когда они раздавали автографы, чтобы отправить их своим поклонникам.
«Память о Кэт будет храниться всеми в клубе, кто имел честь ее знать. В прошлом году она сказала: “Я не могу представить, что занимаюсь чем-то другим”. Теперь мы не можем представить это место без нее. Покойся с миром, Кэт», — говорится в сообщении.