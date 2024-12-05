Умерла легендарная сотрудница «МЮ». Она работала в клубе более 55 лет и дружила с Басби, Бестом, Чарльтоном

«Память о Кэт будет храниться всеми в клубе, кто имел честь ее знать. В прошлом году она сказала: “Я не могу представить, что занимаюсь чем-то другим”. Теперь мы не можем представить это место без нее. Покойся с миром, Кэт», — говорится в сообщении.