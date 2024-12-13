Романо: «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 17-летнего парагвайского защитника

По информации источника, первоначальный взнос за трансфер футболиста составит € 3,8 млн плюс € 1 млн в качестве дополнительного взноса и более € 3,3 млн в зависимости от будущих достижений игрока или команды. Отмечается, что Диего Леон прибудет в расположение английского клуба в июле 2025 года.