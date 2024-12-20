Мирослав Лобанцев оценил уровень чемпионата Казахстана

«Можно просто посмотреть на результаты команд в еврокубках. Был прекрасный отрезок у сборной Казахстана, когда они чуть на Евро не вышли. В матчах с соперниками из Европы та же “Астана” хорошо себя показывает. Здесь хороший уровень. Топовые клубы Казахстана могут по деньгам позволить себе хороших легионеров, игроков своих сборных, очень качественных. Многие футболисты неплохого уровня хотят приехать в Казахстан, но не у всех получается. Даже из России ребята спрашивают — не все сюда попадают», — приводит слова Лобанцева «Советский спорт».