«Саутгемптон» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера

Предыдущим местом работы 49-летнего Ивана Юрича была «Рома». Отметим, что хорват был уволен из итальянского клуба спустя два месяца после назначения. Ранее специалист также успел поработать главным тренером в «Торино», «Вероне», «Дженоа», «Мантове» и «Кротоне».