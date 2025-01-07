Великая трансферная афера. Как зарубились два иностранных клуба, втянув в конфликт «Рубин»

«Всё произошло слишком быстро. Мы получили бы космические зарплаты. Всё было хорошо, пока не приземлились в Москве. Там были подозрительные люди в чёрной одежде и на чёрных автомобилях. Мы сели в них и на бешеной скорости помчались по городу. Они не останавливались на красный свет — это напоминало боевик. На следующий день приехала подозрительная женщина. Она посадила нас в свой джип и возила по Москве пять-шесть часов. Якобы искала лабораторию для медобследования. Я спросил, какие у неё отношения с “Рубином”. Она ответила, что не знает их, но ей сказали катать нас по городу. Не представляю, кто стоял за этим обманом. Мы просто вернулись домой и остались в “Левски”.