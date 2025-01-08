«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея «Ливерпуль», выигравший турнир десять раз.