«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Футболисты «Ньюкасла» со счетом 2:0 победили лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне.
Забитыми голами отметились Александер Исак (38-я минута) и Энтони Гордон (51).
Шведский нападающий «Ньюкасла» Исак забил седьмой гол в последних пяти матчах во всех турнирах. Всего в этом сезоне на счету нападающего 15 голов в 22 матчах. «Ньюкасл» выиграл седьмой матч подряд.
В предыдущем розыгрыше Кубка английской лиги «Ньюкасл» дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту турнира лондонскому «Челси» (1:1, 2:4 по пенальти). «Арсенал» в том розыгрыше вылетел на стадии ⅛ финала, уступив лондонскому «Вест Хэму» (1:3).
Ответную встречу команды проведут 5 февраля, матч пройдет на поле «Ньюкасла». В другом полуфинальном противостоянии сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Первая встреча между командами запланирована на 8 января, ответная — на 6 февраля.
Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея «Ливерпуль», выигравший турнир десять раз.