Футболист «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ за 12 минут

Встреча прошла в четверг, 16 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев. В концовке первого тайма гости вышли вперед благодаря автоголу Мануэль Угарте, но в концовке игры форвард МЮ Амад Диалло в течение 12 минут оформил хет-трик.