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Футболист «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в матче АПЛ за 12 минут

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Встреча прошла в четверг, 16 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев. В концовке первого тайма гости вышли вперед благодаря автоголу Мануэль Угарте, но в концовке игры форвард МЮ Амад Диалло в течение 12 минут оформил хет-трик.

МЮ прервал серию из четырех матчей без побед, набрал 26 очков и вышел на 12-е место в АПЛ. В активе «Саутгемптона» шесть очков, клуб замыкает турнирную таблицу.

МЮ в следующем туре 19 января на своем поле примет «Брайтон». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Ноттингем Форест».

Манчестер Юнайтед
3:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 21
16.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Иван Юрич
Голы
Манчестер Юнайтед
Амад Диалло
82′
Амад Диалло
(Кристиан Эриксен)
90′
Амад Диалло
90+4′
Саутгемптон
Мануэль Угарте
43′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
52′
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
17
Алехандро Гарначо
3
Нуссаир Мазрауи
83′
5
Харри Магуайр
15
Лени Йоро
83′
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
54′
43
Тоби Коллайер
37
Кобби Майну
46′
21
Матеус дос Сантос Антони
9
Расмус Хейлунн
53′
11
Джошуа Зиркзе
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
14
Джеймс Бри
16
Юкинари Сугавара
20
Камалдин Сулемана
35
Ян Беднарек
83′
15
Нейтан Вуд
7
Джо Арибо
73′
4
Флинн Даунс
79′
18
Матеуш Фернандеш
45+1′
73′
9
Адам Армстронг
26
Лесли Угочукву
83′
32
Пол Онуачу
33
Тайлер Диблинг
45′
63′
8
Уильям Смоллбоун
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
7
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Чемпионат Англии: таблица и календарь