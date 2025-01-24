В «Реал Сосьедад» допустили, что Захарян пропустит еще несколько матчей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может пропустить еще несколько матчей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
«У него остается боль, он пока не работает с командой. Возможно, он пропустит еще несколько матчей, все будет зависеть от состояния», — сообщили в испанском клубе.
30 июля 2024 года стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой.
Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах различных турниров.