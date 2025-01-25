Ушел из жизни самый молодой игрок в истории «МЮ»

Отмечается, что Гаскелл дебютировал за «МЮ» 24 октября 1956 года в возрасте 16 лет и 19 дней. Будучи пятым вратарем команды, он пришел на матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». После травмы основного голкипера молодой человек занял место в воротах и помог «красным дьяволам» одержать победу со счетом 1:0.