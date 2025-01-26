Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив дважды в добавленное время

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал волевую победу над «Пармой».

Источник: Reuters

Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счетом 3:2.

На 24-й минуте Маттео Канчельери вывел гостей вперед, а на 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени отличился Энрико Дель Прато. На 2-й компенсированной минуте Тиджани Рейндерс счет сравнял, а на 5-й Самуэль Чуквезе забил победный для россонери мяч.

Благодаря этой победе «Милан» с 34 очками поднялся на шестое место в таблице Серии А. «Парма» с 20 очками располагается на 17-й строчке, находясь в одном очке от зоны вылета.

Милан
3:2
Первый тайм: 1:1
Парма
Футбол, Италия, Тур 22
26.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Фабио Пеккья
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
38′
Тиджани Рейндерс
(Юнус Муса)
90+2′
Сэмюэл Чуквуэзе
90+5′
Парма
Маттео Канчельери
(Эмануэле Валери)
24′
Энрико Дель Прато
80′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
12′
46
Маттео Габбиа
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
80
Юнус Муса
2
Давиде Калабрия
78′
9
Лука Йович
19
Тео Эрнандез
46′
33
Давиде Бартесаги
29
Юссуф Фофана
43′
56′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
7
Альваро Мората
56′
90
Тэмми Абрахам
10
Рафаэл Леау
46′
4
Исмаэль Беннасер
Парма
31
Дзион Судзуки
5
Лаутаро Валенти
14
Эмануэле Валери
15
Энрико Дель Прато
45+1′
21
Алессандро Вольякко
33′
19
Симон Зом
37′
27
Эрнани
70′
23
Дрисса Камара
28
Валентин Михэйлэ
78′
18
Матиас Левик
98
Деннис Ман
69′
11
Понтус Альмквист
22
Маттео Канчельери
83′
20
Антуан Айно
85′
30
Милан Джурич
70′
61
Анас Хадж Мохамед
74′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
14
Фолы
7
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Парма
Чемпионат Италии: таблица и календарь