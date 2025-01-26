«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив дважды в добавленное время

На 24-й минуте Маттео Канчельери вывел гостей вперед, а на 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени отличился Энрико Дель Прато. На 2-й компенсированной минуте Тиджани Рейндерс счет сравнял, а на 5-й Самуэль Чуквезе забил победный для россонери мяч.