«Милан» вырвал победу у «Пармы», забив дважды в добавленное время

Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» завершилась со счетом 3:2.
На 24-й минуте Маттео Канчельери вывел гостей вперед, а на 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти. За 10 минут до конца основного времени отличился Энрико Дель Прато. На 2-й компенсированной минуте Тиджани Рейндерс счет сравнял, а на 5-й Самуэль Чуквезе забил победный для россонери мяч.
Благодаря этой победе «Милан» с 34 очками поднялся на шестое место в таблице Серии А. «Парма» с 20 очками располагается на 17-й строчке, находясь в одном очке от зоны вылета.