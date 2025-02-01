«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменен в перерыве

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился защитник «Монако» Тило Керер. На 38-й минуте Синали Дьоманде сравнял счёт. На 45+7-й минуте Жубал вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. После перерыва Александр Головин не вышел на поле, вместо него появился Брил Эмболо. На 57-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 63-й минуте Биерет оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.