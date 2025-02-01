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«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменен в перерыве

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Осер».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. «Монако» одержал победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился защитник «Монако» Тило Керер. На 38-й минуте Синали Дьоманде сравнял счёт. На 45+7-й минуте Жубал вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. После перерыва Александр Головин не вышел на поле, вместо него появился Брил Эмболо. На 57-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 63-й минуте Биерет оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.

После 20 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Осер» после 20 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка.

Монако
4:2
Первый тайм: 1:2
Осер
Футбол, Франция, Тур 20
1.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Кристоф Пеллиссье
Голы
Монако
Тило Керер
35′
Мика Биерет
(Бриль Эмболо)
57′
Мика Биерет
(Кайю Энрике)
63′
Мика Биерет
(Бриль Эмболо)
65′
Осер
Синали Диоманде
(Элиша Овусу)
38′
Жубал
45+7′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
45+4′
11
Магнес Аклиуш
14
Мика Биерет
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
62′
27
Крепин Диатта
13
Кристиан Мависса
46′
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
46′
88
Сунгуту Магасса
82′
15
Ламин Камара
46′
36
Бриль Эмболо
18
Такуми Минамино
87′
7
Элисс Бен Сегир
Осер
16
Донован Леон
4
Жубал
20
Синали Диоманде
10
Гаэтан Перрен
25
Хамед Джуниор Траоре
42
Элиша Овусу
72′
13
Клемен Акпа
76′
23
Ки-Яна Хувер
14
Гидеон Менса
88′
12
Фредрик Оппегор
26
Поль Джоли
30′
76′
18
Ассан Диуссе
80
Хан-Ноа Массенго
76′
19
Флориан Ай
17
Лассине Синайоко
76′
45
Адо Онайву
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
16
Фолы
14
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Осер