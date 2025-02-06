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Футболисты «Ньюкасла» обыграли «Арсенал» и вышли в финал Кубка английской лиги

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. «Ньюкасл» со счетом 2:0 дома победил лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.

Забитыми мячами отметились Джейкоб Мёрфи (19-я минута) и Энтони Гордон (52).

Первый матч завершился победой «Ньюкасла» со счетом 2:0. В финале «Ньюкасл» сыграет с победителем противостояния между «Ливерпулем» и Тоттенхэмом«. Первая встреча завершилась домашней победой “Тоттенхэма” (1:0), ответная игра пройдет в четверг и начнется в 23:00 мск.

Финальный матч пройдет 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Ньюкасл» в третий раз вышел в финал Кубка английской лиги, команда ни разу не выигрывала турнир. В 2023 году «Ньюкасл» в решающем матче уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), в 1976 году он проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея «Ливерпуль», выигравший турнир десять раз.

Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
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