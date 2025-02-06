Футболисты «Ньюкасла» обыграли «Арсенал» и вышли в финал Кубка английской лиги

Финальный матч пройдет 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Ньюкасл» в третий раз вышел в финал Кубка английской лиги, команда ни разу не выигрывала турнир. В 2023 году «Ньюкасл» в решающем матче уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), в 1976 году он проиграл «Манчестер Сити» (1:2).