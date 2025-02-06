Сумасшедшие развязки в играх «Реала» и «Байера», Жоау Феликс забил в первом же матче за «Милан», «Арсенал» вылетел из Кубка лиги

Англия: кошмар в обороне «канониров»
Кубок английской лиги. ½ финала. Второй матч
Ньюкасл Юнайтед — Арсенал 2:0
Выиграв первый четвертьфинал Кубка лиги на «Эмирейтс» (2:0), «Ньюкасл» создал хороший задел, а уже в дебюте ответной игры убежавший от защитников Исак не оставил шансов вратарю. Гостей спас ВАР, обнаруживший у шведа небольшой офсайд, только это лишь отсрочило гол «сорок». И ведь не скажешь, что команда Микеля Артеты отбывала номер. Скорее наоборот. У лондонцев, которые напрямую вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов и не обременены необходимостью играть в стыках на следующей неделе, был почти идеальный состав (с поправкой на травмы).
А моментов поначалу было как минимум не меньше. Так, вскоре после отмены гола Исака в убойной позиции оказался Эдегор, но ударил так, что мяч покинул поле, коснувшись штанги. И тут же еще один провал обороны гостей завершился новым забегом Исака, а отскочивший от стойки мяч в пустые ворота дослал Мерфи. Он настоящий специалист по клубам из Северного Лондона, у которого в четырех играх этого сезона с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» гол и три результативных передачи.
Во втором же тайме на защитников «канониров» нашло какое-то затмение. Первым на ровном месте ошибся Салиба, открывавшийся под его передачу Райя сместился в сторону от ворот, но Гордон метров с сорока в них не попал. Зато лидер «Ньюкасла» забил со второй попытки, когда Райя, выражаясь футбольным языком, «подсунул» мяч Габриэлу Магальянсу, и того накрыли прессингом на линии штрафной. После такого оставшаяся часть игры превращалась в формальность. Эдди Хау на посту главного тренера «Ньюкасла» обыграл лондонцев уже в пятый раз. Чаще Артету огорчали только Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.
Испания: проблемная стадия
Кубок Испании. ¼ финала
Леганес — Реал 2:3
Понятно, что Карло Анчелотти держал в уме две куда более важные игры. В субботу у «Реала» дерби с «Атлетико», а в следующий вторник — первый стыковой матч ЛЧ против «Манчестер Сити». Так что в гости к «Леганесу» даже не приехали Куртуа, Мбаппе и Беллингем, а Винисиус Жуниор начал встречу на скамейке запасных. Вот он — шанс для молодых Арды Гюлера и Эндрика.
И серьезный экзамен для тандема центральных защитников в лице Рауля Асенсио и Рамона. Этой парочке 41 год на двоих — чуть больше, чем Модричу, который в 39 лет и 149 дней установил новый рекорд. Раньше никто не забивал в таком возрасте на решающей кубковой стадии (начиная с четвертьфинала), а прежнее достижение держалось с мая 1945-го. Ну и вряд ли нужно напоминать, что Модрич, каждый раз посылая мяч в сетку, поднимает планку самого «старого» гола в истории «Королевского клуба».
Получив мяч от Родриго, который кайфовал на любимом левом фланге атаки, Лука вторым касанием неотразимо пробил с носка. Дал мастер-класс упустившему ранее свой шанс Эндрику. Юный бразилец урок выучил и в середине первого тайма удвоил перевес «Королевского клуба», записав на свой счет уже третий кубковый гол. Он оказался очень важным, так как соперник не расклеился и упорно лез вперед. До перерыва за настырность был вознагражден Крус, чей удар пришелся в руку Рамону и принес «Леганесу» пенальти.
А во втором тайме этот же игрок сравнял счет при помощи рикошета от ноги Менди, который поставил в тупик Лунина. Хозяева были вознаграждены за страсть и характер, только при счете 1:2 им откровенно везло. Целая серия нереализованных моментов началась с удара Винисиуса, который, по замыслу Анчелотти, должен был разделить игровое время с Родриго, но в итоге едва не отыграл внеплановые полчаса. Сориано стоял стеной, ему на помощь — как в момент атаки Браима Диаса — приходил каркас ворот. А отменил сенсацию неожиданный герой в лице Гонсало Гарсии.
20-летний форвард, забивший 19 голов за вторую мадридскую команду, на третьей добавленной минуте головой замкнул подачу Диаса и вывел «Реал» в полуфинал. Помог преодолеть самую проблемную стадию турнира, на которой чемпион спотыкался в четырех из шести предыдущих розыгрышей Кубка. «Мы знаем, что можем рассчитывать на воспитанников нашей академии», — констатировал Анчелотти.
Италия: еще два миланских дерби?
Кубок Италии. ¼ финала
Милан — Рома 3:1
Итог первого тайма на «Сан-Сиро» — правило бывших. Сменивший Рим на Милан Абрахам оформил дубль с передач Эрнандеса, создав солидный задел перед второй половиной матча. Только «Рома» и не думала сдаваться, а неугомонный левый латераль Анхелиньо давал жару в третьем матче подряд. Испанец стал главной движущей силой в игре Лиги Европы с «Айнтрахтом». Потом своим голом спас «волков» против «Наполи» (1:1). В среду подача Анхелиньо, которую чуть подкорректировал рикошет от ноги Уокера, привел к голу Довбика.
Но если одному новичку россонери чуть не повезло, то другие сняли все вопросы об исходе игры. И купленный у «Фейеноорда» Сантьяго Хименес, и арендованный у «Челси» Жоау Феликс вместе вышли на замену и отметили свою премьеру ключевым голом. Аргентинец отдал мяч в свободную зону, а избежавший офсайда португалец изящно перебросил вратаря.
«Милан» стал третьим клубом, который пробивался в полуфинал Кубка Италии не менее 25 раз. Больше только у «Ювентуса» (36) и «Интера» (29), с которым россонери могут сразиться в двухматчевом полуфинале. Для этого в конце февраля нерадзурри нужно пройти «Лацио».
Германия: Шик спасает
Кубок Германии. ¼ финала
Байер — Кельн 3:2
К первому тайму арбитру пришлось добавить десять минут, так как вскоре после начала игры фанаты устроили мощное фаер-шоу, и пришлось ждать, пока дым рассеется. И как раз на десятой компенсированной минуте «Кельн» отрыл счет. А после перерыва перевес лидера второй бундеслиги удвоился, и «Байеру» пришлось вспоминать рецепты прошлого сезона, когда он переворачивал самые безнадежные игры. Как оказалось, их команда Хаби Алонсо не забыла. Даже герой концовок в лице Шика был прежний. Чех начал погоню, сократив отставание, а на шестой добавленной к основному времени минуте после подачи Фримпонга головой сбросил мяч в угол.
Когда эмоции от эпического спасения улеглись, выяснилось, что Шик второй раз в составе «Байера» преодолел отметку в 20 голов за сезон. Прежде такое удавалось звездам атаки «аспириновых» — Ульфу Кирстену, Димитару Бербатову и Штефану Кисслингу. А в будущем этого может добиться стремительно набирающий форму Бонифейс, который в овертайме вылетел на кросс Гримальдо и прорубил чемпионам окно в полуфинал Кубка Германии.
Автор: Андрей Кузичев