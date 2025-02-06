Сумасшедшие развязки в играх «Реала» и «Байера», Жоау Феликс забил в первом же матче за «Милан», «Арсенал» вылетел из Кубка лиги

И серьезный экзамен для тандема центральных защитников в лице Рауля Асенсио и Рамона. Этой парочке 41 год на двоих — чуть больше, чем Модричу, который в 39 лет и 149 дней установил новый рекорд. Раньше никто не забивал в таком возрасте на решающей кубковой стадии (начиная с четвертьфинала), а прежнее достижение держалось с мая 1945-го. Ну и вряд ли нужно напоминать, что Модрич, каждый раз посылая мяч в сетку, поднимает планку самого «старого» гола в истории «Королевского клуба».