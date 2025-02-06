Миранчук оценил жизнь в США

Миранчук признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием. «Что касается города, мне тут нравится. Здесь много зелени, природы, всего такого. Стадион говорит сам за себя — одна из самых больших, самых лучших арен», — заявил футболист, отметив, что на любой игре на трибунах присутствует 35−40 тысяч человек.