Пятикратный победитель Лиги чемпионов Марсело объявил о завершении карьеры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 февраля. /ТАСС/. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского футбольного клуба «Реал» бразильский защитник Марсело объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Любовь к футболу у меня началась благодаря дедушке, он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и сделал все, чтобы это случилось, — сказал Марсело. — Мое путешествие в футболе как игрока завершается. Спасибо всем большое».
Марсело 36 лет, он выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год, в составе команды он также стал шестикратным чемпионом Испании и двукратным обладателем кубка страны. За «Реал» он провел 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 голевые передачи. В 2014 году Марсело помог «Реалу» в 10-й раз выиграть Лигу чемпионов, забив один гол в финале турнира против испанского «Атлетико» (4:1).
В период игровой карьеры Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос» (2022−2023) и бразильский «Флуминенсе» (2005−2006, 2023−2024), воспитанником которого он является и с которым в 2023 году выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Марсело провел 58 матчей, в которых забил 6 голов, вместе с командой он стал победителем Кубка конфедераций 2013 года. С олимпийской сборной Бразилии защитник выиграл серебро Олимпиады в Лондоне 2012 года и бронзу Игр в Пекине в 2008 году.