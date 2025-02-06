Пятикратный победитель Лиги чемпионов Марсело объявил о завершении карьеры

В период игровой карьеры Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос» (2022−2023) и бразильский «Флуминенсе» (2005−2006, 2023−2024), воспитанником которого он является и с которым в 2023 году выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Марсело провел 58 матчей, в которых забил 6 голов, вместе с командой он стал победителем Кубка конфедераций 2013 года. С олимпийской сборной Бразилии защитник выиграл серебро Олимпиады в Лондоне 2012 года и бронзу Игр в Пекине в 2008 году.