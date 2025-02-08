Покер Ретеги помог «Аталанте» разгромить «Верону» в матче 24-го тура Серии А

После 24 сыгранных матчей «Верона» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.