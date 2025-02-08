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Покер Ретеги помог «Аталанте» разгромить «Верону» в матче 24-го тура Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Верона» и «Аталанта».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). «Аталанта» разгромила «Верону» со счётом 5:0.

За «Аталанту» отличились нападающий Матео Ретеги (покер) и полузащитник Эдерсон.

После 24 сыгранных матчей «Верона» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 54 очка.

Верона
0:5
Первый тайм: 0:4
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 24
8.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Матео Ретеги
21′
Матео Ретеги
(Берат Джимсити)
25′
Эдерсон
37′
Матео Ретеги
44′
Матео Ретеги
(Мартен де Рон)
56′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
42
Диего Коппола
87
Даниэле Гиларди
42′
10
Шейх Ньясс
16′
38
Джексон Чачуа
35
Даниэль Москера
4
Флавиус Данилюк
69′
6
Николас Валентини
12
Домагой Брадарич
62′
2
Дэниэл Ойегоке
24
Антуан Бернед
62′
27
Павел Давидович
31
Томаш Суслов
80′
7
Матис Ламбурде
9
Амин Сарр
62′
20
Григорис Кастанос
Аталанта
28
Руй Патрисиу
4
Исак Хин
5
Штефан Пош
7
Хуан Куадрадо
24
Лазар Самарджич
32
Матео Ретеги
19
Берат Джимсити
59′
2
Рафаэл Толой
77
Давиде Дзаппакоста
82′
27
Марко Пелестра
13
Эдерсон
59′
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
72′
6
Ибрагим Сулемана
80′
17
Шарль Де Кетеларе
46′
44
Марко Брешанини
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
6
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Верона
Аталанта
Чемпионат Италии: таблица и календарь