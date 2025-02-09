С румынского «Миовени» сняли 74 очка из-за долгов перед бывшими футболистами и тренерами

Согласно документам Федерации футбола Румынии, у клуба имеются долги перед бывшими игроками и тренерами. Теперь на счету команды −66 очков. В связи с этим она гарантированно понизится в классе по итогам сезона, даже если выиграет все оставшиеся матчи турнира. Федерация футбола Румынии принимала решение о снятии очков с клуба несколько раз, первое наказание датируется 4 декабря 2024 года.