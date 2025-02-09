С румынского «Миовени» сняли 74 очка из-за долгов перед бывшими футболистами и тренерами

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб «Миовени», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии, лишен 74 очков.
Согласно документам Федерации футбола Румынии, у клуба имеются долги перед бывшими игроками и тренерами. Теперь на счету команды −66 очков. В связи с этим она гарантированно понизится в классе по итогам сезона, даже если выиграет все оставшиеся матчи турнира. Федерация футбола Румынии принимала решение о снятии очков с клуба несколько раз, первое наказание датируется 4 декабря 2024 года.
«Миовени» основан в 2000 году. В сезоне-2007/08 клуб впервые сыграл в высшем дивизионе чемпионата Румынии, однако по итогам розыгрыша не сумел сохранить прописку. Позднее команда также выступала на элитном уровне национального первенства в сезонах-2011/12, 2021/22 и 2022/23. В прошлом сезоне клуб стал пятым во втором дивизионе чемпионата Румынии.