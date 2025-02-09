SDNA: футболист ПАОКа Оздоев пропустил матч чемпионата Греции из-за драки с болельщиками

Матч прошел в субботу и завершился победой ПАОКа со счетом 5:0. По информации источника, российский футболист отстранен от команды на 10 дней из-за драки с болельщиками после поражения от АЕКа в Кубке Греции. Команды провели два матча — в первом ПАОК на чужом поле проиграл со счетом 0:1, в ответном дома сыграл вничью — 1:1. Основное время завершилось победой хозяев, однако гости сумели забить во втором дополнительном тайме. Вместе с Оздоевым от команды отстранены еще четыре футболиста.
Оздоеву 32 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. В составе команды игрок провел 83 матча, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в прошлом сезоне.
По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 ассиста. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, которых проходил в 2021 году.
ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. На счету команды 40 очков по итогам 22 туров. Также за ПАОК выступает российский нападающий Федор Чалов.