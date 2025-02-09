SDNA: футболист ПАОКа Оздоев пропустил матч чемпионата Греции из-за драки с болельщиками

Матч прошел в субботу и завершился победой ПАОКа со счетом 5:0. По информации источника, российский футболист отстранен от команды на 10 дней из-за драки с болельщиками после поражения от АЕКа в Кубке Греции. Команды провели два матча — в первом ПАОК на чужом поле проиграл со счетом 0:1, в ответном дома сыграл вничью — 1:1. Основное время завершилось победой хозяев, однако гости сумели забить во втором дополнительном тайме. Вместе с Оздоевым от команды отстранены еще четыре футболиста.