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«Ливерпуль» проиграл последней команде чемпионшипа в Кубке Англии по футболу

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. «Плимут» дома со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль» в матче четвертого раунда Кубка Англии по футболу.

Источник: Reuters

Мяч на 53-й минуте с пенальти забил Райан Харди. Соперник «Плимута» по пятому раунду определится позднее.

«Плимут» занимает последнее место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. После 30 матчей команда набрала 25 очков. 31 декабря пост главного тренера клуба покинул пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, его сменил австриец Мирон Муслич. Лучшим результатом «Плимута» в Кубке Англии является выход в полуфинал турнира в сезоне-1983/84.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии с 56 очками после 23 встреч. Команда является восьмикратным обладателем Кубка Англии, в последний раз клуб выигрывал трофей в 2022 году.

В прошлом сезоне обладателем трофея стал «Манчестер Юнайтед», рекордсменом по числу побед в кубке является «Арсенал», выигрывавший титул 14 раз.

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Блэкберн».

Ливерпуль
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