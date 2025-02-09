«Ливерпуль» проиграл последней команде чемпионшипа в Кубке Англии по футболу

«Плимут» занимает последнее место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. После 30 матчей команда набрала 25 очков. 31 декабря пост главного тренера клуба покинул пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, его сменил австриец Мирон Муслич. Лучшим результатом «Плимута» в Кубке Англии является выход в полуфинал турнира в сезоне-1983/84.