Известный швейцарский журналист жёстко раскритиковал Антона Миранчука в «Сьоне»

«Кажется, что Антон довольно ленив. Тренер им недоволен. Все знают, что он хороший игрок, но он не оправдывает ожиданий. Неделю назад у него был шанс, но его выступление было не лучшим. И вчера он снова не попал в состав. “Сьон” сейчас переживает кризис. Команда играет неважно, именно поэтому им так нужны игроки с правильным менталитетом. У Антона его, судя по всему, нет. Если честно, мы были рады его переходу. Мы думали, вау, очень хороший игрок для нашей лиги, но сейчас о нём никто так не говорит», — приводит слова Ману «Евро-Футбол. Ру».