Известный швейцарский журналист жёстко раскритиковал Антона Миранчука в «Сьоне»

«Кажется, что Антон довольно ленив. Тренер им недоволен. Все знают, что он хороший игрок, но он не оправдывает ожиданий. Неделю назад у него был шанс, но его выступление было не лучшим. И вчера он снова не попал в состав. “Сьон” сейчас переживает кризис. Команда играет неважно, именно поэтому им так нужны игроки с правильным менталитетом. У Антона его, судя по всему, нет. Если честно, мы были рады его переходу. Мы думали, вау, очень хороший игрок для нашей лиги, но сейчас о нём никто так не говорит», — приводит слова Ману «Евро-Футбол. Ру».
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.
После 23 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии из 12 команд, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Дидье Толо сыграют с «Цюрихом». Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2024/2025 возглавляет «Базель», у которого 40 очков.