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Российский футболист Лысцов перешел в португальскую «Боавишту»

Соглашение с игроком рассчитано до июня текущего года.

Источник: БЕЛТА

МАДРИД, 13 февраля. /ТАСС/. Российский защитник Виталий Лысцов подписал контракт с португальским футбольным клубом «Боавишта». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до июня текущего года.

Лысцову 29 лет, в прошлом сезоне он выступал за португальский клуб «Униан Лейрия». Защитник является воспитанником московского «Локомотива». Также он был игроком грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», самарских «Крыльев Советов», а также португальских «Тонделы» и второй команды лиссабонской «Бенфики».