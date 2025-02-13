Российский футболист Лысцов перешел в португальскую «Боавишту»

Лысцову 29 лет, в прошлом сезоне он выступал за португальский клуб «Униан Лейрия». Защитник является воспитанником московского «Локомотива». Также он был игроком грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», самарских «Крыльев Советов», а также португальских «Тонделы» и второй команды лиссабонской «Бенфики».