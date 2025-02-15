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«Реал» вновь раскритиковал судейство в матче с «Осасуной»

«Реал» раскритиковал судейство в матче с «Осасуной», несмотря на жалобу Ла Лиги.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» после матча с «Осасуной» вновь выступил с критикой в отношении судейства, следует из текстового обзора встречи на официальном сайте столичного футбольного клуба.

В субботу «Реал» сыграл на выезде вничью с «Осасуной» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. С 39-й минуты «королевский клуб» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Джуда Беллингема.

«Реал» сыграл вничью в матче, который запомнился спорным судейством Мунуэры Монтеро в поле и Трухильо Суареса на VAR. В первые минуты матча не было назначено два пенальти в пользу нашей команды: один за игру рукой Катены, другой — за удар коленом Монкайолой Винисиуса Жуниора. При счете 1:0 Беллингему показали прямую красную карточку. После перерыва судья обратился к VAR и поставил пенальти в наши ворота за фол Камавинги на Будимире«, — говорится в отчете “Реала” по прошедшей игре.

До этого «Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1) в матче 22-го тура, который прошел 1 февраля, после чего на своем официальном сайте опубликовал письмо в адрес Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с жалобой на действия арбитров, затребовав аудиозапись переговоров между главным арбитром и судьями VAR. Как сообщают испанские СМИ, после этого большинство клубов Ла Лиги на заседании потребовали наложить санкции на «Реал» из-за жалоб и давления на судей, после чего Ла Лига подала жалобу в дисциплинарный комитет RFEF.

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 24
15.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Висенте Морено
Карло Анчелотти
Голы
Осасуна
Анте Будимир
58′
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
15′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
5
Хорхе Эррандо
24
Алехандро Катена
6
Лукас Торро
10
Аймар Орос
73′
14
Рубен Гарсия
3
Хуан Крус
52′
59′
15
Рубен Пенья
12
Хесус Аресо
48′
59′
23
Абель Бретонес
7
Хон Монкайола
79′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
19
Брайан Сарагоса
79′
18
Икер Муньос
17
Анте Будимир
87′
9
Рауль Гарсия
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
39′
6
Эдуардо Камавинга
57′
8
Федерико Вальверде
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
21
Браим Диас
69′
11
Родригу
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Осасуна
Чемпионат Испании: таблица и календарь