«Реал» вновь раскритиковал судейство в матче с «Осасуной»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» после матча с «Осасуной» вновь выступил с критикой в отношении судейства, следует из текстового обзора встречи на официальном сайте столичного футбольного клуба.
В субботу «Реал» сыграл на выезде вничью с «Осасуной» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. С 39-й минуты «королевский клуб» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Джуда Беллингема.
«Реал» сыграл вничью в матче, который запомнился спорным судейством Мунуэры Монтеро в поле и Трухильо Суареса на VAR. В первые минуты матча не было назначено два пенальти в пользу нашей команды: один за игру рукой Катены, другой — за удар коленом Монкайолой Винисиуса Жуниора. При счете 1:0 Беллингему показали прямую красную карточку. После перерыва судья обратился к VAR и поставил пенальти в наши ворота за фол Камавинги на Будимире«, — говорится в отчете “Реала” по прошедшей игре.
До этого «Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1) в матче 22-го тура, который прошел 1 февраля, после чего на своем официальном сайте опубликовал письмо в адрес Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с жалобой на действия арбитров, затребовав аудиозапись переговоров между главным арбитром и судьями VAR. Как сообщают испанские СМИ, после этого большинство клубов Ла Лиги на заседании потребовали наложить санкции на «Реал» из-за жалоб и давления на судей, после чего Ла Лига подала жалобу в дисциплинарный комитет RFEF.