«Реал» вновь раскритиковал судейство в матче с «Осасуной»

«Реал» сыграл вничью в матче, который запомнился спорным судейством Мунуэры Монтеро в поле и Трухильо Суареса на VAR. В первые минуты матча не было назначено два пенальти в пользу нашей команды: один за игру рукой Катены, другой — за удар коленом Монкайолой Винисиуса Жуниора. При счете 1:0 Беллингему показали прямую красную карточку. После перерыва судья обратился к VAR и поставил пенальти в наши ворота за фол Камавинги на Будимире«, — говорится в отчете “Реала” по прошедшей игре.