Мостовой считает, что футболисту Захаряну не нужно уходить из «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не должен покидать футбольный клуб, так как ему доверяют, выпуская в играх даже после долгого отсутствия из-за травмы. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист испанских «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой.
В четверг Захарян отдал голевую передачу в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (5:2). Для него эта игра стала третьей в текущем сезоне.
«Несколько дней назад обсуждали, что Арсен не играет, предлагали вернуться в Россию, но это бессмысленно, ведь он уехал в один из сильнейших чемпионатов, в хорошую команду, где есть конкуренция, — сказал Мостовой. — Но, к сожалению, были травмы, а от этого никто не застрахован, но смысл что-то менять, если он получает игровое время, он много пропустил, но его все равно выпускают. Если бы не выпускали, то можно было бы о чем-то говорить, в любом случае он будет получать там игровое время. Парню чуть больше 20 лет, контракт на долгое время, тренируйся, получай удовольствие, единственное, что требуется, — не получать травм».
«Любое голевое действие вдохновляет, но, помимо Арсена, другие футболисты тоже делают результативные действия. Он поучаствовал в игре, сделал голевое действие, главное — без травм сейчас. Видно, что его всегда выпускают в составе, хотя есть футболисты, которые вообще не выходят. А у него все идет отлично», — добавил Мостовой.
Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года, всего футболист провел за испанскую команду 43 матча, забив 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.