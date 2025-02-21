Мостовой считает, что футболисту Захаряну не нужно уходить из «Реал Сосьедад»

«Несколько дней назад обсуждали, что Арсен не играет, предлагали вернуться в Россию, но это бессмысленно, ведь он уехал в один из сильнейших чемпионатов, в хорошую команду, где есть конкуренция, — сказал Мостовой. — Но, к сожалению, были травмы, а от этого никто не застрахован, но смысл что-то менять, если он получает игровое время, он много пропустил, но его все равно выпускают. Если бы не выпускали, то можно было бы о чем-то говорить, в любом случае он будет получать там игровое время. Парню чуть больше 20 лет, контракт на долгое время, тренируйся, получай удовольствие, единственное, что требуется, — не получать травм».