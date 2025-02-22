Гасперини объявил, что не станет продлевать контракт с футбольным клубом «Аталанта»

Контракт Гасперини с «Аталантой» истекает в 2026 году.
«Есть начало и конец, — сказал Гасперини. — В конце сезона мы увидим, следует ли позволить контракту истечь или покинуть клуб летом. Никакого дальнейшего продления контракта, безусловно, не будет».
Гасперини 67 лет, он возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. За это время команда трижды стала бронзовым призером чемпионата Италии и трижды доходила до финала кубка страны. В сезоне-2023/24 «Аталанта» стала победителем Лиги Европы — второго по значимости еврокубка. В финале команда нанесла единственное поражение германскому «Байеру». В 2019 и 2020 годах Гасперини признавался лучшим тренером сезона чемпионата Италии.
По ходу тренерской карьеры Гасперини также работал в итальянских клубах «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».
«Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 51 очко по итогам 25 туров. Ранее команда завершила участие в кубке страны на стадии четвертьфинала, уступив «Болонье» (0:1), и проиграла в стыковом раунде Лиги чемпионов за право сыграть в ⅛ финала бельгийскому «Брюгге» (1:2, 1:3).