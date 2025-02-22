Гасперини объявил, что не станет продлевать контракт с футбольным клубом «Аталанта»

Гасперини 67 лет, он возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. За это время команда трижды стала бронзовым призером чемпионата Италии и трижды доходила до финала кубка страны. В сезоне-2023/24 «Аталанта» стала победителем Лиги Европы — второго по значимости еврокубка. В финале команда нанесла единственное поражение германскому «Байеру». В 2019 и 2020 годах Гасперини признавался лучшим тренером сезона чемпионата Италии.