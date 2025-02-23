«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и продлила серию без поражений в Бундеслиге

«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до девяти матчей. Команда, набравшая 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» (42) располагается на третьей строчке. До этого клуб не уступал соперникам семь игр подряд.