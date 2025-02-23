«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и продлила серию без поражений в Бундеслиге

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0. Отличились Майкл Олисе (45+3-я минута), Хироки Ито (61), Джамал Мусиала (83) и Серж Гнабри (90+2).
«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до девяти матчей. Команда, набравшая 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» (42) располагается на третьей строчке. До этого клуб не уступал соперникам семь игр подряд.
В другом матче «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Хайденхаймом» — 2:2.