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«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и продлила серию без поражений в Бундеслиге

«Бавария» одержала крупную победу над «Айнтрахтом» в матче 23-го тура Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0. Отличились Майкл Олисе (45+3-я минута), Хироки Ито (61), Джамал Мусиала (83) и Серж Гнабри (90+2).

«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до девяти матчей. Команда, набравшая 58 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» (42) располагается на третьей строчке. До этого клуб не уступал соперникам семь игр подряд.

В другом матче «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Хайденхаймом» — 2:2.

Бавария
4:0
Первый тайм: 1:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 23
23.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Дино Топпмеллер
Голы
Бавария
Майкл Олисе
(Лерой Сане)
45+3′
Хироки Ито
62′
Джамал Мусиала
83′
Серж Гнабри
(Кингсли Коман)
90+3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
3
Ким Мин Джэ
15
Эрик Дайер
27
Конрад Лаймер
45
Александр Павлович
10
Лерой Сане
77′
21
Хироки Ито
63′
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
43′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
85′
7
Серж Гнабри
17
Майкл Олисе
84′
11
Кингсли Коман
25
Томас Мюллер
63′
9
Гарри Кейн
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
3
Артур Теат
13
Расмус Кристенсен
34
Ннамди Коллинз
35
Тута
80′
16
Хуго Ларссон
6
Оскар Хейлунн
46′
15
Элье Схири
20
Джан Узун
46′
17
Элие Вахи
11
Юго Экитике
75′
21
Натаниэль Браун
19
Жан-Маттео Баойя
63′
27
Марио Гетце
36
Ансгар Кнауфф
75′
30
Миши Батшуайи
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
8
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Айнтрахт Ф
Чемпионат Германии: таблица и календарь