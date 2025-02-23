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Футболист Захарян впервые в сезоне вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

Встреча против «Леганеса» начнется в 23:00 мск.

Источник: Reuters

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в стартовый состав команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу с «Леганесом». Об этом сообщает пресс-служба «Реал Сосьедад».

Встреча начнется в 23:00 мск.

В текущем сезоне Захарян трижды выходил на замену в официальных матчах. В стартовом составе россиянин не появлялся. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном» (5:2) полузащитник вышел на поле на 83-й минуте и сделал голевую передачу.

Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 40 матчах различных турниров.

«Реал Сосьедад» с 31 очком занимает 11-е место в турнирной таблице. «Леганес» набрал 24 очка и располагается на 16-й строчке.

Реал Сосьедад
Леганес
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