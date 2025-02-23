Футболист Захарян впервые в сезоне вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

В текущем сезоне Захарян трижды выходил на замену в официальных матчах. В стартовом составе россиянин не появлялся. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном» (5:2) полузащитник вышел на поле на 83-й минуте и сделал голевую передачу.