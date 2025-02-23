Футболист «Реал Сосьедад» Захарян забил первый гол в сезоне

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в матче 25-го тура чемпионата страны с «Леганесом».
Захарян отличился на 12-й минуте, забив первый гол в текущем сезоне и открыв счет в матче. Для него этот гол стал вторым в составе «Реал Сосьедад». Российский полузащитник не забивал с 15 марта 2024 года, тогда он отличился в матче чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).
В текущем сезоне Захарян ранее трижды выходил на замену в официальных матчах. В стартовом составе россиянин не появлялся. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном» (5:2) полузащитник вышел на поле на 83-й минуте и сделал голевую передачу.
Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 40 матчах различных турниров.