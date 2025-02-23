Футболист «Реал Сосьедад» Захарян забил первый гол в сезоне

Захарян отличился на 12-й минуте, забив первый гол в текущем сезоне и открыв счет в матче. Для него этот гол стал вторым в составе «Реал Сосьедад». Российский полузащитник не забивал с 15 марта 2024 года, тогда он отличился в матче чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).